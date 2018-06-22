Коротко: от подруг Оушена до Вуди Аллена
Феминистский спин-офф франшизы про Оушена, отечественная стриптиз-комедия «Ночная смена» и неплохой триллер с монструозным названием от российских прокатчиков «Сага о чудовище. Сумерки» – что посмотреть в кино на этой неделе.
«8 подруг Оушена» / Ocean's 8
Женская версия ограбления в стиле франшизы про Оушена с Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Рианной, Оливией Манн, Дакотой Фаннинг, Сандрой Буллок и даже Хеленой Бонем Картер.
С 21 июня
«Ночная смена»
Комедия положений с Павлом Деревянко и Владимиром Яглычем. Потеряв работу на заводе, Макс вынужден стать стриптизером, чтобы прокормить семью.
С 21 июня
«Сага о чудовище. Сумерки» / Wildling
Триллер с Бел Паули и Лив Тайлер о чудовищности взросления. До 16 лет отец Анны держал ее на чердаке, чтобы защитить от монстра из леса.
С 21 июня
«Прощаться не будем»
Если кто-то не успел сходить на «Танки», в прокат выходит еще один патриотический фильм с Андреем Мерзликиным. В 1941 году майор Сысоев пытается не допустить, чтобы немецкие войска взяли городе Калинин.
С 21 июня
«Хот-дог» / Hot Dog
Немецкая полицейская комедия с Тилем Швайгером. Следующий инструкциям новичок и оперативник-бунтарь пытаются вернуть похищенную дочь президента.
С 21 июня
Спецпоказ фильма «Любовь и смерть»
В киноцентре «Родина» в субботу на большом экране покажут невероятно смешной фильмы Вуди Аллена «Любовь и смерть», вдохновленный русской литературой.
23 июня
Спецпоказ фильмов Роберта Родригеса
До 24 июня в «Авроре» – лучшие фильмы Роберта Родригеса. В субботу – эксцентричный триллер о пришельцах «Факультета», в воскресенье – черно-белый комикс «Город грехов».
23, 24 июня
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