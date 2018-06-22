Коротко: от подруг Оушена до Вуди Аллена

«Прощаться не будем»

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Если кто-то не успел сходить на «Танки», в прокат выходит еще один патриотический фильм с Андреем Мерзликиным. В 1941 году майор Сысоев пытается не допустить, чтобы немецкие войска взяли городе Калинин.

С 21 июня