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Коротко: от «Дела Собчака» до сиквела «Суперсемейки»

Продолжение «Суперсемейки» от студии Pixar, фильм Ксении Собчак об отце и драма с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом о наркобароне Пабло Эскобаре – что смотреть в кино на этой неделе.

«Дело Собчака»

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Автор идеи докудрамы об отце, журналистка и политик Ксения Собчак, лично брала все интервью: и у президента Путина, и у мамы, сенатора Людмилы Нарусовой.

С 12 июня

Фильм «Суперсемейка 2» / Incredibles 2

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Сиквел анимационной франшизы Pixar про счастливую семью со сверхспособностями и нехитрой сверхидеей, что настоящие супергерои – хорошие родители.

С 14 июня

Фильм «Эскобар» / Loving Pablo

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Удача очередного байопика знаменитого наркобарона не Хавьер Бардем в заглавной роли, а Пенелопа Крус в костюмах от Тьери Мюглера и Версаче.

С 14 июня

Фильм «Фото на память»

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Хоррор про молодых людей, которые из-за аварии сворачивают не туда. В странном доме они находят фотоаппарат и снимок их разбитой машины.

С 14 июня

Фильм «Аферисты поневоле» / The Con Is On

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В криминальной комедии дебютанта Джеймса Окли Тим Рот и Ума Турман играют супругов. Чтобы спастись от гангстеров, они придумывают хитрую комбинацию.

С 14 июня

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