Коротко: от «Дела Собчака» до сиквела «Суперсемейки»

Фильм «Аферисты поневоле» / The Con Is On

В криминальной комедии дебютанта Джеймса Окли Тим Рот и Ума Турман играют супругов. Чтобы спастись от гангстеров, они придумывают хитрую комбинацию.

С 14 июня