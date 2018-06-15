Коротко: от «Дела Собчака» до сиквела «Суперсемейки»
Продолжение «Суперсемейки» от студии Pixar, фильм Ксении Собчак об отце и драма с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом о наркобароне Пабло Эскобаре – что смотреть в кино на этой неделе.
«Дело Собчака»
Автор идеи докудрамы об отце, журналистка и политик Ксения Собчак, лично брала все интервью: и у президента Путина, и у мамы, сенатора Людмилы Нарусовой.
С 12 июня
Фильм «Суперсемейка 2» / Incredibles 2
Сиквел анимационной франшизы Pixar про счастливую семью со сверхспособностями и нехитрой сверхидеей, что настоящие супергерои – хорошие родители.
С 14 июня
Фильм «Эскобар» / Loving Pablo
Удача очередного байопика знаменитого наркобарона не Хавьер Бардем в заглавной роли, а Пенелопа Крус в костюмах от Тьери Мюглера и Версаче.
С 14 июня
Фильм «Фото на память»
Хоррор про молодых людей, которые из-за аварии сворачивают не туда. В странном доме они находят фотоаппарат и снимок их разбитой машины.
С 14 июня
Фильм «Аферисты поневоле» / The Con Is On
В криминальной комедии дебютанта Джеймса Окли Тим Рот и Ума Турман играют супругов. Чтобы спастись от гангстеров, они придумывают хитрую комбинацию.
С 14 июня
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