Вышел трейлер фильма «На районе» с Данилой Козловским и Ольгой Зуевой

Вышел трейлер российской драмы «На районе» с Данилой Козловским и Ильей Маланиным в главных ролях. Режиссером картины выступила Ольга Зуева. Она же исполнила одну из главных ролей.

В центре сюжета – дружба парней под 30 Кисы (Козловский) и Вовы (Маланин). Они зарабатывают, выполняя заказы по выбиванию долгов. В остальное время – читают рэп, любуются на поющий «Creep» Radiohead девичий хор и мечтают о красивой жизни «как на Рублевке», а не в родном Владивостоке. Но очередная работа – поручение избить экс-подругу бандита – уже кажется Вове недопустимым: тем, что превратит их в негодяев.

Наш корреспондент Алена Анисимова посмотрела картину одной из первых на фестивале «Кинотавр» и делится впечатлениями о совместной работе самой красивой кинопары страны.

В российский прокат «На районе» выйдет 27 сентября.