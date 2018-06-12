Сегодня, 12 июня, в прокат выходит фильм «Дело Собчака»

Сегодня, 12 июня, стартует ограниченный прокат документального фильма «Дело Собчака» режиссера Веры Кричевской о первом мэре Петербурга и отце Ксении Собчак. Идея создания фильма принадлежит телеведущей. Ей впервые за долгие годы удалось взять интервью у оппонентов Собчака и людей, которые участвовали в его политической травле. Для фильма было записано первое в истории интервью главы Росгвардии Виктора Золотова, а также редкие интервью Александра Коржакова, Анатолия Чубайса, Татьяны и Валентина Юмашевых.

Работа над картиной началась в конце мая 2017 года, задолго до того, как Ксения Собчак решила участвовать в выборах президента. Она также взяла интервью у Владимира Путина, который рассказал о своем участии в операции по вывозу Анатолия Собчака во Францию и о многих других вещах, которые произносятся вслух впервые. Интервью с президентом было записано 19 сентября 2017 года. Для этого в Кремле была специально построена «чёрная комната».

Напомним, что 10 июня фильм «Дело Собчака» закрыл программу фестиваля «Кинотавр».

Ранее главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская поговорила с Ксенией Анатольевной о том, как она подняла дело Анатолия Александровича и как планирует его продолжить.

Читайте также: 10 фактов об Анатолии Собчаке, которые вы не знали.