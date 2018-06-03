Что не так с фильмом «Лето» о Цое и Науменко?

Рома Зверь, играет Майка Науменко: «Я был не уверен в своих силах и сказал Кириллу Серебренникову, что если он хочет видеть меня в проекте, то это его ответственность. Режиссерская логика была в том, что музыканта должен играть музыкант».

Ирина Старшенбаум, играет жену Майка: «Когда Наталья Науменко увидела Рому в гриме и костюме в первый раз, она не смогла сдержать эмоций, настолько он был похож. Это было так трогательно, что я тоже прослезилась».

Всеволод Грач: «Что-то вышло похоже, например общение между Витей и Майком — он правда подсказывал Цою, как сделать песни лучше. Но Науменко в жизни не стал бы пить на пляже. Он был человек абсолютно урбанистический. Есть знаменитая серия его фотографий с Гребенщиковым для обложки альбома „Все братья — сестры“, но это была специальная сессия. Также не до конца схвачена речь Майка — у него был чистый петербургский интеллигентский акцент».

Сергей Семкин, фотограф, был в тусовке рок-клуба: «Рома хороший актер на самом деле — он даже пошел на такие жертвы, что нажрал себе рожу: поправился килограммов на десять. Он мне понравился гораздо больше, чем Тео Ю».

Инна Семкина: «Меня просто поразила актерская работа. Сначала я думала, что сходство найдено через ракурсы съемки и как только Рома снимет очки, магия пропадет: у Майка был очень специфический взгляд, который сложно передать. Но даже без них он остался внутри истории и образа».