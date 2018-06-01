«Лето»

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Наивный байопик Виктора Цоя и Майка Науменко (с элементами мюзикла!) стал чуть ли не самым обсуждаемым фильмом года из-за ареста режиссера Кирилла Серебренникова и критики Бориса Гребенщикова, назвавшего его сценарий «ложью от начала и до конца». Специально для всех несогласных худрук «Гоголь-центра» вводит образ Скептика: тот периодически обращается напрямую к зрителю, сообщая, что этого всего на самом деле не было.

С 7 июня