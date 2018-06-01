11 лучших русских фильмов лета
Вольный байопик Цоя и Науменко, документальный фильм Ксении Собчак об отце и десктоп-комедия Романа Каримов под чутким руководством Тимура Бекмамбетова – какие картины выйдут в прокат этим летом (и их стоит ждать!).
«Лето»
Наивный байопик Виктора Цоя и Майка Науменко (с элементами мюзикла!) стал чуть ли не самым обсуждаемым фильмом года из-за ареста режиссера Кирилла Серебренникова и критики Бориса Гребенщикова, назвавшего его сценарий «ложью от начала и до конца». Специально для всех несогласных худрук «Гоголь-центра» вводит образ Скептика: тот периодически обращается напрямую к зрителю, сообщая, что этого всего на самом деле не было.
С 7 июня
«Первые»
Вольный байопик Челюскина с номинантом «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгением Ткачуком в главной роли. По версии авторов фильма, покорял Север полярник-мореплаватель вместе с воспитанницей Беринга, к которой у него возникли романтические чувства.
С 7 июня
«Дело Собчака»
Ксения Собчак, автор идеи докудрамы о политической травле ее отца, называет самым большим журналистским успехом фильма не интервью с президентом Путиным, а откровенный разговор о травмах со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой.
С 12 июня
«Фото на память»
Российский хоррор (жанр вдруг опять вошел в нашу киномоду) про группу молодых людей, которая из-за аварии сворачивает не туда. В странном доме они находят фотоаппарат и снимок их разбитой машины.
С 14 июня
«Ночная смена»
Комедия положений с Павлом Деревянко и Владимиром Яглычем. Потеряв работу на заводе, Макс вынужден стать стриптизером, чтобы прокормить семью. Пытаясь скрыть новое занятие от жены, он попадает в массу нелепых ситуаций.
С 21 июня
«Русалка. Озеро мертвых»
Автор «Пиковой дамы» и «Невесты» Святослав Подгаевский вновь исследует жанр хоррора. На этот раз в компании Виктории Агалаковой и Ефима Петрунина он будет пугать преданием о русалке. После поцелуя незнакомки у затерянного озера Рома начинает видеть галлюцинации.
С 12 июля
«Килиманджара»
Ромком о пропавшем женихе с Ириной Старшенбаум, Павлом Прилучным и Тимофеем Трибунцевым от режиссера «Привычки расставаться» Екатерины Телегиной. Будущий муж Маруси исчезает в родном Азербайджане при странных обстоятельствах – она отправляется на его поиски в Баку с компанией друзей.
С 19 июля
«Как я стал русским»
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Российско-китайская копродукция о сложностях межкультурных отношений с актрисой «Закона каменных джунглей» Елизаветой Кононовой. Пен приезжает в Москву, чтобы сделать предложение своей девушке Ире, но у ее папы другие планы на будущее дочери.
Со 2 августа
«Вий 2. Тайна Печати дракона»
Еще одна российско-китайская копродукция (на азиатском рынке часто становятся хитами наши фильмы, проваливающиеся в прокате) с участием Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера и Юрия Колокольникова. Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карты Дальнего Востока. Выполняя задание, он встретит китайских принцесс, мастеров боевых искусств и Лун-Вана, Царя всех драконов.
С 16 августа
«Днюха!»
Выход новой картины Романа Каримова переносили несколько раз. Но десктоп-комедия (влияние продюсера Тимура Бекмамбетова) про неудачную вечеринку перед свадьбой все-таки выходит в прокат.
С 23 августа
«Гоголь. Страшная месть »
Третья (и заключительная) часть амбициозного киносериала про Николая Гоголя (Александр Петров), то и дело падающего в трансцендентные обмороки писаря с литературным дарованием, должна выйти в августе. На «ТВ-3» все эпизоды франшизы покажут лишь в конце года.
С 30 августа
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