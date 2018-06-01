Коротко: что посмотреть в кино на выходных

Русская шпионка по имени Доминика Егорова в исполнении Дженнифер Лоуренс, мастер-класс по инопланетном пикапу с Эль Фанинг и испанский кассовый хит с Марио Касасом – какие фильмы вышли в прокат на этой неделе.