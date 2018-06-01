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Коротко: что посмотреть в кино на выходных

Русская шпионка по имени Доминика Егорова в исполнении Дженнифер Лоуренс, мастер-класс по инопланетном пикапу с Эль Фанинг и испанский кассовый хит с Марио Касасом – какие фильмы вышли в прокат на этой неделе.

«Красный воробей» / Red Sparrow

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Автор всех частей франшизы «Голодные игры» снял картину о русской балерине-шпионке (Дженнифер Лоуренс) с типичным именем Доминика Егорова.

С 31 мая

«Как разговаривать с девушками на вечеринках» / How to Talk to Girls at Parties

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Экранизация комикса Нила Геймана с Николь Кидман и Эль Фанинг. В Лондоне 1970-х юноша-панк влюбляется в девушку, которая оказывается инопланетянкой.

С 31 мая

«Невидимый гость» / Contratiempo

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Ставший хитом в Испании детектив с Марио Касасом. Бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы, но он обращается к лучшей в стране адвокату.

С 31 мая

«Псы под прикрытием» / Show Dogs

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Комедия с говорящими псами от создателей «Скуби-Ду»: собака-полицейский расследует, как конкурс красоты превратили в тайную контрабанду животных.

С 31 мая

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