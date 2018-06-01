Коротко: что посмотреть в кино на выходных
Русская шпионка по имени Доминика Егорова в исполнении Дженнифер Лоуренс, мастер-класс по инопланетном пикапу с Эль Фанинг и испанский кассовый хит с Марио Касасом – какие фильмы вышли в прокат на этой неделе.
«Красный воробей» / Red Sparrow
Автор всех частей франшизы «Голодные игры» снял картину о русской балерине-шпионке (Дженнифер Лоуренс) с типичным именем Доминика Егорова.
С 31 мая
«Как разговаривать с девушками на вечеринках» / How to Talk to Girls at Parties
Экранизация комикса Нила Геймана с Николь Кидман и Эль Фанинг. В Лондоне 1970-х юноша-панк влюбляется в девушку, которая оказывается инопланетянкой.
С 31 мая
«Невидимый гость» / Contratiempo
Ставший хитом в Испании детектив с Марио Касасом. Бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы, но он обращается к лучшей в стране адвокату.
С 31 мая
«Псы под прикрытием» / Show Dogs
Комедия с говорящими псами от создателей «Скуби-Ду»: собака-полицейский расследует, как конкурс красоты превратили в тайную контрабанду животных.
С 31 мая
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