Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге

Американский актер и музыкант Джонни Депп попал в небольшое ДТП в центре Петербурга. Об этом сообщает «Пятый канал».

Автомобиль с артистом выезжал с подземной парковки отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, не вписался в поворот и ударился о стену. Машина получила минимальные повреждения.