Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
Американский актер и музыкант Джонни Депп попал в небольшое ДТП в центре Петербурга. Об этом сообщает «Пятый канал».
Автомобиль с артистом выезжал с подземной парковки отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, не вписался в поворот и ударился о стену. Машина получила минимальные повреждения.
30 мая в Ледовом дворце сыграла группа Hollywood Vampires — детище рок-музыканта Элиса Купера, актера Джонни Деппа и гитариста группы Aerosmith Джо Перри. В Россию они приехали впервые. История группы Hollywood Vampires началась в 2015 году, когда Купер и Депп встретились на съемках фильма «Мрачные тени» Тима Бертона.
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