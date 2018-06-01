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Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге

Американский актер и музыкант Джонни Депп попал в небольшое ДТП в центре Петербурга. Об этом сообщает «Пятый канал».

Автомобиль с артистом выезжал с подземной парковки отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, не вписался в поворот и ударился о стену. Машина получила минимальные повреждения.

 

30 мая в Ледовом дворце сыграла группа Hollywood Vampires — детище рок-музыканта Элиса Купера, актера Джонни Деппа и гитариста группы Aerosmith Джо Перри. В Россию они приехали впервые. История группы Hollywood Vampires началась в 2015 году, когда Купер и Депп встретились на съемках фильма «Мрачные тени» Тима Бертона.

Видео: «Пятый канал»


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