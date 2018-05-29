Вышел финальный трейлер документального фильма о рэп-баттлах с Гнойным и Noize MC
Блогер Мастридер опубликовал финальный трейлер фильма о баттл-рэпе «Баттл». Премьера фильма состоится 10 июня. Съемки картины проходили в Петербурге, а деньги на них собрали на краудфандинговой площадке.
Режиссером картины стал Антон Давыдов. Фильм «Баттл» планируют отправить на международные фестивали документального кино. Деньги (30 тыс. рублей) на съемки были собраны на краудфандинговой площадке.
В фильме снялись Слава КПСС (Гнойный), Карандаш, Виктор СД, Юрий Хованский, МЦ Похоронил, Тирэпс, Букер Д Фред, Эрнесто Заткнитесь, Эдик Кингста, Майти Ди, Энди Картрайт, Локос, Антон Забэ, Замай, Gokilla, Knownaim, Юля Киви, Брол, Эмио Афишл, Витя Классик, Фаллен МС, Домашний. Кроме того, создатели картины ведут переговоры об участии в фильме с Оксимироном, Noize MC и Ресторатором.
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