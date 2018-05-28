Никита Волков сыграет пекаря в ромкоме с Анной Чиповской

Ученик Юрия Бутусова и актер Театра имени Ленсовета Никита Волков и актриса Анна Чиповская исполнят главные роли в 17-серийной романтической комедии «Пекарь и красавица». Об этом "Собака.ru" сообщила пресс-служба телеканала СТС.

По сюжету Саша Ларина (Чиповская) – наследница миллионного состояния – встречает простого пекаря Андрея (Волков) в туалете модного ресторана, где и начинается их роман. Соперниками Андрея станут голливудские красавцы, миллионеры и продюсеры, которых сыграют известные российские и зарубежные актёры: Ленни Хейден («Викинги» и «Тюдоры»), Джеймс Тратас («Движение вверх») и Алексей Макаров («Девочки не сдаются»). В сериале также задействованы Даниил Вахрушев, Алина Алексеева, Вячеслав Манучаров, Арарат Кещян, Евгения Дмитриева, Артур Ваха и другие.