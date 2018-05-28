Никита Волков сыграет пекаря в ромкоме с Анной Чиповской
Ученик Юрия Бутусова и актер Театра имени Ленсовета Никита Волков и актриса Анна Чиповская исполнят главные роли в 17-серийной романтической комедии «Пекарь и красавица». Об этом "Собака.ru" сообщила пресс-служба телеканала СТС.
По сюжету Саша Ларина (Чиповская) – наследница миллионного состояния – встречает простого пекаря Андрея (Волков) в туалете модного ресторана, где и начинается их роман. Соперниками Андрея станут голливудские красавцы, миллионеры и продюсеры, которых сыграют известные российские и зарубежные актёры: Ленни Хейден («Викинги» и «Тюдоры»), Джеймс Тратас («Движение вверх») и Алексей Макаров («Девочки не сдаются»). В сериале также задействованы Даниил Вахрушев, Алина Алексеева, Вячеслав Манучаров, Арарат Кещян, Евгения Дмитриева, Артур Ваха и другие.
Напомним, Никита Волков сыграл главную роль в «Черновике» — экранизации сайнс-фикшн от автора «Дозоров» Сергея Лукьяненко (в прокате с 25 мая). Актер вместе с Ксенией Собчак проведет церемонию "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" журнала "Собака.ru", которая состоится 14 июня в Театре им. Комиссаржевской. У вас еще есть время, чтобы отдать свои голоса нашим номинантам в 10 категориях. Премия проходит в раз в год. Заслуги 50-ти петербуржцев отмечают в таких номинациях, как «Выбор города», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт», «Кино», «Театр», «Мода», «Книги», «Музыка», «Искусство» и «Лидер мнений». В разные годы лауреатами премии становились Алиса Фрейндлих, Диана Вишнева, Александр Невзоров, Татьяна Парфенова, певица Манижа, Данила Козловский, Елизавета Боярская, команда Университета ИТМО и многие другие.
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