Ксения Собчак о Каннском кинофествивале: «Давайте будет реалистами, Кирилл Серебренников сегодня не выиграет»
Сегодня, 19 мая проходит церемония награждения 71-го Каннского кинофестиваля, которую комментируют на телеканале «Кино ТВ» Ксения Собчак и Валерия Гай Германика.
Ксения Собчак рассказала каналу о том, что в этом году решение по Гран-при было принято очень быстро, примерно за час, что означает, что в выборе победителя все члены жюри были единодушны.
Кроме того, Ксения поделилась с «Кино ТВ», за кого болеет — это Аличе Рорвахер и фильм «Счастливый Лазарь».
Про фильм Кирилла Серебренникова Ксения Собчак выразилась: «Давайте будем реалистами, Кирилл Серебренников сегодня не выиграет» — а также рассказала, что попасть на вечерний показ фильма в Каннах достаточно реально: стоимость билета начинается от 2-3 тысяч евро.
Напоминаем, что в этом году на Каннском кинофестивале также был показан фильм Веры Кричевской и самой Ксении Собчак «Дело Собчака», узнать, как прошла премьера, можно в нашей статье.
Источник: Телеканал Кино ТВ
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