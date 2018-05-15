На Каннском кинофестивале 15 мая прошла презентация документальной картины «Дело Собчака» (трейлер можно посмотреть здесь) об Анатолии Собчаке — первом мэре Петербурга и отце телеведущей Ксении Собчак. Она прибыла на Лазурный берег, чтобы лично представить фильм.

Картина состоит из серии интервью, в том числе с президентом Владимиром Путиным, премьером Медведевым и главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Ксении Собчак впервые за долгие годы удалось взять интервью у оппонентов отца и людей, которые участвовали в его политической травле. Для фильма было записано первое в истории интервью главы Росгвардии Виктора Золотова, а также редкие интервью Александра Коржакова, Татьяны и Валентина Юмашевых.

«Для меня это очень важная работа. Во многом, моя мечта, которая удалась благодаря режиссеру Вере Кричевской. Хочу ее поблагодарить за то, что ей удалось сделать такой фильм. Сколько бы раз я не присутствовала, сколько бы не смотрела монтажные версии, кадры – каждый раз на глазах у меня слезы. И при этом я понимаю, что это правдивое кино», - рассказала телеведущая.