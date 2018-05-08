Третья часть «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим выйдет в 2020 году
Третья часть франшизы «Шерлок Холмс» c Робертом Дауни-младшим в главной роли выйдет 3 декабря 2020 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter в своем Twitter. Дату выхода анонсировала компания-прокатчик Warner Bros.
'Sherlock Holmes 3' sets Christmas 2020 release date https://t.co/RwMjzGoBOR pic.twitter.com/GoBb2mvFos— Hollywood Reporter (@THR) 7 мая 2018 г.
Имя режиссера картины пока не раскрывается. Сценарий к фильме напишет Крис Бранкато, ранее работавший над сериалами «Нарко», «Ганнибал» и «Секретные материалы».
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