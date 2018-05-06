Новые «Мстители» собрали 1 млрд долларов в рекордные сроки

Фильм «Мстители: Война бесконечности» поставили новый мировой рекорд — они собрали в прокате 1 млрд долларов за 11 дней, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

У фильма еще не было премьеры в Китае, но по итогам пятницы «Мстители» собрали в мировом прокате 974,5 млн долларов, из которых 369,7 млн долларов собрано в Северной Америке.

Сейчас «Мстители» считаются 34-м фильмом, сборы которого превысили 1 млрд долларов. Это далеко не первый рекорд, ранее «Мстители» показали самый кассовый старт в истории кино, собрав в первый уик-энд 630 млн долларов по всему миру.

В России фильм «Мстители: Война бесконечности» начали показывать 3 мая, фильм собрал рекордные 110 миллионов рублей на купленных заранее билетах.