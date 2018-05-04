От «Острова собак» до «Звездных войн»: 17 лучших фильмов мая
Режиссерский дебют Константина Хабенского, мультфильм про альфа-псов Уэса Андерсона, панк-комикс с Николь Кидман и Эль Фанинг, а также новая часть «Звездных войн» – мы выбрали самые интересные картины, которые выходят в прокат в последний месяц весны.
«Мстители: Война бесконечности» / Avengers: Infinity War
Третья часть франшизы «Мстителей» примечательна не только беспрецедентно звездным составом (от Роберта Дауни-мл, Скарлетт Йоханссон, Бенедикта Камбербэтча, Гвинет Пэлтроу до Бенисио Дель Торро, Тома Хиддлстона, Криса Эванса и многих других), но и столкновением всех супергероев Вселенной Marvel. Им придется объединить усилия, чтобы противостоять могущественному Таносу.
С 3 мая
«Остров собак» / Isle of Dogs
Сказочник Уэс Андерсон создал вдохновленную «Бездомным псом» Куросавы кукольно-анимационную Вселенную, в которой альфа-собаки, ученые и политики говорят голосами Билла Мюррея, Эдварда Нортона, Тильды Суинтон, Скарлетт Йоханссон, Фрэнсис Макдорманд и даже Йоко Оно, а японская речь со специально сочиненными хайку звучит без перевода.
С 3 мая
«Собибор»
Константин Хабенский дебютировал в режиссуре пеплумом о восстании узников польского концлагеря Собибор в 1943 году и сам же исполнил в нем главную роль. 5% от сборов картины — впервые в истории российского проката — пойдут на лечение больных раком детей.
С 3 мая
«Такси 5» / Taxi 5
Французская франшиза все еще жива. В новой части за рулем знаменитого белого такси окажется племянник Даниэля, бездарный водитель, который вместе с копом-асом попытается разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari.
С 10 мая
«Красавица для чудовища» / Mary Shelley
Баойпик писательницы Мэри Шелли, автора романа о Франкенштейне, получивший с легкой руки российских прокатчиков неожиданное название. Первая женщина-режиссер из Саудовской Аравии Хайфа Аль-Мансур сняла феминистскую драму с Эль Фаннинг в главной роли о том, как книжные демоны рождаются из реальной жизни.
С 10 мая
«Анон» / Anon
Режиссер фильма «Время» Эндрю Никкол вновь снимает в главной роли Аманду Сайфред. В идеальном тоталитарном обществе (в котором все есть в базах) детектив Сол Фриленд (Клайв Оуэн) встречает девушку-анонима: она не числится ни в одной картотеке.
С 10 мая
«Дэдпул 2» / Deadpool 2
Комедийный боевик Marvel про веселого наемника с шутками против конкурирующей комикс-вселенной DC. Герой Райна Рейнольдса борется с суперсолдатом, а в перерывах выступает на подтанцовке у Селин Дион в клипе на песню «Ashes», вошедшую в официальный саундтрек картины.
С 17 мая
«Конченая» / Terminal
В российском прокате неонуар-фильм «Конечная» с Марго Робби стал «Конченой». Красотка Энни ведет убийственно (в прямом смысле) опасную игру с несколькими мужчинами, которых, на первый взгляд, ничего не связывает.
С 17 мая
«Чудеса» / Le meraviglie
Выигравший Гран-при Каннского кинофестиваля в 2014-м трогательный фильм о ста днях после детства выходит в прокат в России только сейчас. Отец-фермер хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, продолжают семейное дело — производство меда. Но в глубинку приезжает телезвезда (Моника Белуччи), которая снимает реалити-шоу «Страна чудес».
С 17 мая
«Третье убийство» / Sandome no satsujin
Японская детективная драма Хирокадзу Корээда в прошлом году претендовала на «Золотого льва» в Венеции. Молодой адвокат замечает недочеты в деле приговоренного к казни убийцы, хотя подсудимый сам признал вину и много лет назад якобы совершил аналогичное преступление.
С 17 мая
«Караваджо. Душа и кровь» / Caravaggio: The Soul and the Blood
Документальный фильм о жизни художника готовила та же команда, что и ленту «Флоренция и Галерея Уффици 3D». Картина снята в формате 4K и стала рекордсменом итальянского кинопроката.
С 17 мая
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kivnl / Shutterstock.com
«Роналду против Месси» / Ronaldo vs. Messi
Документальный фильм-исследование противостояния двух лучших футболистов нашего времени. Режиссером фильма стала британка Тара Пирниа, автор картины «Криштиану Роналду: Мир у его ног».
С 18 мая
«Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» / Solo: A Star Wars Story
Очередная часть франшизы посвящена приключениям Хана Соло и Чубакки, а снимал ее режиссер Рон Ховард . Премьера пройдет ни много ни мало – в рамках Каннского кинофестиваля.
С 24 мая
«Секса не будет!!!» / Blockers
Вариация традиционного для комедий сюжета о дефлорации на выпускном балу. Правда, на этот раз героини – три девушки и их родители, которые пытаются помешать детям совершить ошибку в их первый раз.
С 24 мая
«Черновик»
Экранизация режиссером Сергеем Мокрицким сайнс-фикшн Сергея Лукьяненко. Главную роль в фильме играет (как когда-то в «Ночном дозоре» Константин Хабенский) вновь петербуржец и бутусовец – Никита Волков. Дизайнер Кирилл стал «таможенником» между параллельными мирами – их существует сотни, а привычный ему всего лишь запасная версия.
С 25 мая
«Красный воробей» / Red Sparrow
Автор всех частей франшизы «Голодные игры» Френсис Лоуренс поставил картину о русской балерине, которая стала шпионкой (ее играет Дженнифер Лоуренс). Приму зовут почему-то Доминикой Егоровой, а ее задача – соблазнить американского оперативника (Джоэл Эдгертон).
С 31 мая
«Как разговаривать с девушками на вечеринках» / How to Talk to Girls at Parties
Экранизация комикса Нила Геймана с участием Николь Кидман и Эль Фанинг. В Лондоне 1970-х юноша-панк влюбляется в девушку, которая оказывается инопланетянкой.
С 31 мая
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