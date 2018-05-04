От «Острова собак» до «Звездных войн»: 17 лучших фильмов мая

«Чудеса» / Le meraviglie

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Выигравший Гран-при Каннского кинофестиваля в 2014-м трогательный фильм о ста днях после детства выходит в прокат в России только сейчас. Отец-фермер хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, продолжают семейное дело — производство меда. Но в глубинку приезжает телезвезда (Моника Белуччи), которая снимает реалити-шоу «Страна чудес».

С 17 мая