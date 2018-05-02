«Собибор» Хабенского показали в российском посольстве в Вашингтоне

В российском посольстве в Вашингтоне прошла премьера художественного фильма Константина Хабенского «Собибор», пишут РИА Новости. Сюжет строится вокруг восстания в нацистском лагере смерти во время Второй мировой войны.

Сам Константин Хабенский рассказал о исторической достоверности фильма, а также о том, почему картину поймут жители любой страны.

Константин Хабенский У меня есть ощущение, что человеческую историю на любом языке можно понять. Там ничего объяснять не надо: либо ты видишь, сочувствуешь и участвуешь, либо ты сидишь и ешь попкорн. Наш фильм направлен на людей, которые не разучились чувствовать и не разучились сопереживать. Эти качества в себе сейчас важно сохранять, особенно с учетом последнего времени».

На премьеру пришли представители Госдепартамента США, дипломатических миссий, общественных организаций, а также ветераны войны. Специальный посол Госдепартамента по проблемам холокоста Томас Яздгерди заявил, что фильм необходимо показывать во всех странах. Он отметил, что такие картины помогают лучше понять ужасы холокоста. Посол США в России в 2008-2011 годах Джон Байерли поблагодарил всю съемочную группу за создание фильма.