Лучшие актеры года разыграли минутные хорроры в стиле «Американской истории ужасов»

Журнал The New York Times назвал 2017 год «Годом ужаса». Жанр фильмов ужасов стал одним из самых популярных. Например, фильм «Оно» по Стивену Кингу собрал рекордный миллиард, картина «Прочь», возвращение Дэвида Линча на экраны можно назвать 18-часовым аттракционом кошмаров. Журнал The New York Times выбрал десять лучших актеров и попросил их изобразить в минутных хоррор-зарисовках классические архетипы из ужасов. Получилось лаконично, но все также страшно.