Режиссер «Экипажа» и «Легенды № 17» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Сценарист и режиссер Николай Лебедев, который работал над картинами «Легенда №17», «Экипаж», снимает фильм по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Продюсерами выступят Константин Эрнст, Рубен Дишдишян, Игорь Толстунов и Леонард Блаватник. Рубен Дишдишян заявил, что снять «Мастер и Маргариту» хотели еще больше 15 лет назад, но так и не решились из-за нехватки «смелости и мускулов» российского кинематографа. Константин Эрнст добавил, что на данный момент технологическое состояние российского кино позволит передать «фантасмагорию булгаковского воображения». Фильм выйдет в прокат в 2021 году.