Режиссер «Экипажа» и «Легенды № 17» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Сценарист и режиссер Николай Лебедев, который работал над картинами «Легенда №17», «Экипаж», снимает фильм по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Продюсерами выступят Константин Эрнст, Рубен Дишдишян, Игорь Толстунов и Леонард Блаватник. Рубен Дишдишян заявил, что снять «Мастер и Маргариту» хотели еще больше 15 лет назад, но так и не решились из-за нехватки «смелости и мускулов» российского кинематографа. Константин Эрнст добавил, что на данный момент технологическое состояние российского кино позволит передать «фантасмагорию булгаковского воображения». Фильм выйдет в прокат в 2021 году.
Бюджет картины оценен в 800 млн рублей. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» неоднократно экранизировался: первая версия вышла в 1971 году, режиссером выступил Анджей Вайда, годом позже свою версию романа представил Александр Петрович. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко снял четырехсерийный телевизионый фильм по мотивам романа. Самые известные экранизации выпустили Юрий Кара в 1994 году и Владимир Бортко в 2005. Многосерийная версия Владимира Бортко стала номинантом на премию «Золотой Орел» в 2007 году. Главные роли в картине исполнили Олег Басилашвили, Анна Ковальчук и Александр Абдулов.
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