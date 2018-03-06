«Аритмия» стала лидером по числу номинаций на премию «Ника»
Объявлены номинанты на кинопремию «Ника» за минувший год. Лидером по числу номинаций стала «Аритмия» Бориса Хлебникова - всего у картины их семь. Церемония вручения статуэток древнегреческой богини пройдет 1 апреля в Москве.
Лучший игровой фильм
«Аритмия»
«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
«Нелюбовь»
«Салют-7»
«Теснота»
«Холодное танго»
Лучший режиссер
Кантемир Балагов («Теснота»)
Андрей Звягинцев («Нелюбовь»)
Борис Хлебников («Аритмия»)
Лучший сценарий
«Теснота»
«Аритмия»
«Нелюбовь»
Лучшая мужская роль
Валерий Маслов («Турецкое седло»)
Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»)
Александр Яценко («Аритмия»)
Лучшая женская роль
Ирина Горбачева («Аритмия»)
Дарья Жовнер («Теснота»)
Марина Неелова («Карп отмороженный»)
Лучшая мужская роль второго плана
Сергей Гармаш («Холодное танго»)
Владимир Ильин («Время первых»)
Максим Лагашкин («Аритмия»)
Лучший актриса второго плана
Валентина Теличкина («Большой»)
Алиса Фрейндлих («Большой»)
Алиса Фрейндлих («Карп отмороженный»)
Лучшая операторская работа
«Аритмия»
«Матильда»
«Нелюбовь»
«Салют-7»
Лучшие костюмы
«Анна Каренина»
«Матильда»
«Хармс»
Лучшая работа художника-постановщика
«Большой»
«Матильда»
«Анна Каренина»
Лучший работа звукорежиссера
«Я поэт Владимир Маяковский»
«Нелюбовь»
«Большой»
Лучшая музыка
«Нелюбовь»
«Три сестры»
«Анна Каренина»
Лучший неигровой фильм
«Восточный фронт»
«Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека»
«Плацкарт»
«Про рок»
Лучший анимационный фильм
«Аниматанго»
«Два трамвая»
«Рыбы, пловцы, корабли»
Открытие года
режиссер Кантемир Балагов («Теснота»)
режиссер Кирилл Плетнев («Жги!»)
режиссер Александр Хант («Как Витька Чеснок»)
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