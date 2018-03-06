«Аритмия» стала лидером по числу номинаций на премию «Ника»

Объявлены номинанты на кинопремию «Ника» за минувший год. Лидером по числу номинаций стала «Аритмия» Бориса Хлебникова - всего у картины их семь. Церемония вручения статуэток древнегреческой богини пройдет 1 апреля в Москве.