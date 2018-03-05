Amazon купила сериал о Екатерине II с Юлией Снигирь

Amazon Prime Video выкупила права на показ нескольких российских сериалов, среди которых исторические драмы «Великая» об императрице Екатерине II с Юлией Снигирь в главной роли и «Григорий Р» о Григории Распутине и его влиянии на последнего русского царя Николая II. Распутина в сериале сыграл Владимир Машков. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

О том, как Юлия Снигирь готовилась к роли императрицы, актриса рассказала нашему журналу.

Ранее стриминговый сервис Netflix купил права на показ фильма «Довлатов» для подписчиков из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Скандинавии, а Андрей Звягинцев снимет для Paranount Television русскоязычный триллер, события которого развернутся в Москве.