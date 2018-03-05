Прокат «Довлатова» продлят до 11 марта

Кинопрокат фильма «Довлатов» будет продлен до 11 марта. Об этом со ссылкой на продюсера картины Андрея Савельева сообщает РБК.

Продюсер отметил, что фильм пользовался спросом у зрителей, но не все желающие успели его посмотреть. Договоренность о продлении проката была достигнута с прокатчиком «Довлатова» — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS, по итогам первого уик-энда показа.

Изначально фильм о нескольких днях из жизни писателя планировали показывать в кинотеатрах только с 1 по 4 марта. За это время кассовые сборы фильма составили примерно 95 млн рублей.

Картину Алексея Германа-младшего наградили на 68-м Берлинском кинофестивале призом независимого жюри газеты Berliner Morgenpost, а художник-постановщик Елена Окопная рассказала нам, как ей удалось воссоздать атмосферу Ленинграда 70-х годов. Тогда же стало известно, что права на показ ленты приобрел стриминговый сервис Netflix.