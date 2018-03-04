В «Авроре» пройдут дополнительные сеансы фильма «Довлатов»
В кинотеатре «Аврора» на Невском проспекте запустят 15 дополнительных показов фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов». По пять сеансов назначены на 5, 6 и 7 марта.
Билеты на показы в эти даты можно будет купить с 16 часов воскресенья, 4 марта. Расписание сеансов можно посмотреть здесь. Билетов на 4 марта почти не осталось.
Изначально предполагалось, что фильм Алексея Германа-младшего будет идти в прокате четыре дня — с 1 по 4 марта. Однако режиссер не исключал, что при повышенном интересе возможна организация дополнительных сеансов.
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