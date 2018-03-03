«Эмоджи фильм» признали худшей картиной года, а Тома Круза — худшим актером

Премию в номинации «худший фильм» 2017 года получила анимационная картина Тони Леондиса «Эмоджи фильм». Леондису вручили антинаграду за худший сценарий и назвали худшим режиссером. Среди номинантов на главный приз «Золотой малины» были также «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

Звезда Голливуда и трехкратный номинант на «Оскар» Том Круз впервые получил «Золотую малину» в номинации «худший актер» за работу в фильме «Мумия». Худшей актрисой в главной роли стала Тайлер Перри, которая сыграла картине «Хэллоуин Мэдеи 2».

В категории «Худший актер второго плана» лидировал Мел Гибсон и его роль в киноленте «Здравствуй, папа, Новый год! 2». Худшей актрисой второго плана признали Ким Бейсингер за роль в фильме «На пятьдесят оттенков темнее», эта картина также победила в категории «Ремейк, пародия или сиквел».

Антипремия Golden Raspberry Awards («Золотая малина», по аналогии с «Золотым глобусом») учреждена в 1980 году американским писателем Джоном Уилсоном, её вручают за сомнительные достижения в киноискусстве за минувший год. Премию проводят за день до объявления лауреатов премии «Оскар».

По материалам издания «Деловой Петербург».