Премьера нового «Простоквашино» состоится в апреле

Первый новый эпизод появится 1 апреля 2018 года. «Через месяц новая серия будет доступна всем» — утверждает директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Эпизоды будут выходить раз в 4-5 недель. До 2020 года студия намерена выпустить 30 новых серий, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Ранее сообщалось, что Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик станут «качественнее» и современнее. Персонажей выполнят в смешанной технике, сочетая 2D и 3D, но сохранят стиль оригинальных мультфильмов. А хронометраж каждого выпуска сократят почти в три раза: 6,5 минут против 18 советских.

Стало известно, кто будет озвучивать героев: Кот Матроскин — Михаил Ефремов, Шарик — Гарик Сукачёв, почтальон Печкин — Иван Охлобыстин, мама дяди Фёдора — Юлия Меньшова.