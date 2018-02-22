От Мерил Стрип до Сергея Шнурова: коротко о 9 главных фильмах недели

Мерил Стрип борется за гласность, Сергей Шнуров рассказывает, как собирать стадионы, а Диана Крюгер – как пережить невыносимую трагедию и добиться справедливости – рассказываем, что смотреть в кино на длинных выходных.

«На пределе» / Aus dem Nichts

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Немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин снял драму о женщине на грани нервного срыва (Диана Крюгер), чей муж и сын погибают в правоэкстремистском теракте.

«Секретное досье» / The Post

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Фильм Стивена Спилберга с Мерил Стрип и Томом Хэнксом о борьбе за гласность прошел мимо всех «Золотых глобусов», тем больше шансов у него повторить успех картины «В центре внимания» на «Оскаре».

«О чем говорят мужчины. Продолжение»

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В триквеле разговорного хита о поиске счастья «Квартет И» на этот раз ведет беседы ни о чем, но обо всем на фоне открыточных видов Петербурга.

«Все деньги мира» / All the Money in the World

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Новая картина Ридли Скотта с Мишель Уильямс и Марком Уолбергом о похищении террористами внука нефтяного магната примечательна тем, что опального Кевина Спейси в ней спешно заменили на Кристофера Пламмера.

«Рубеж»

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В фантастической мелодраме Дмитрия Тюрина Павел Прилучный прыгает из современного Петербурга в блокадный Ленинград, чтобы решить квест, узнать свою историю и обрести любовь.

«Ночные игры» / Game Night

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Комедийный триллер с Рэйчел МакАдамс и Джейсоном Бейтманом о том, как веселый квест с друзьями вдруг оказывается реальным – с настоящими похищениями, убийствами и погонями.

«В Питере – петь. Сергей Шнуров»

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Философ и культуролог Драган Куюнджич в своем документальном фильме пытается объяснить феномен Сергея Шнурова и «Ленинграда»: как группе клубного формата удается собирать стотысячные стадионы.

«Вся наша надежда»

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Автор инди-хита 1990-х «Пегий пес, бегущий краем моря» Карен Геворкян снял драму про шахтера, сбегающего от тяжелой реальности на Кавказ с участием Ульяны Жмурко, одной из самых завидных невест Петербурга.

«Сияние обрушится вниз»

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Фильм о последнем (во всех смыслах) концерте «Гражданской обороны» был снят практический случайно, перемонтирован и озвучен так, что зрители смогут почувствовать себя, словно на настоящем перфомансе.

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