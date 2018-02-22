От Мерил Стрип до Сергея Шнурова: коротко о 9 главных фильмах недели

«Секретное досье» / The Post

Смотреть трейлер

Фильм Стивена Спилберга с Мерил Стрип и Томом Хэнксом о борьбе за гласность прошел мимо всех «Золотых глобусов», тем больше шансов у него повторить успех картины «В центре внимания» на «Оскаре».