От Мерил Стрип до Сергея Шнурова: коротко о 9 главных фильмах недели

«Все деньги мира» / All the Money in the World

Новая картина Ридли Скотта с Мишель Уильямс и Марком Уолбергом о похищении террористами внука нефтяного магната примечательна тем, что опального Кевина Спейси в ней спешно заменили на Кристофера Пламмера.