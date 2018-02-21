Сергей Шнуров и Тимур Бекмамбетов снимают кино
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выложил в своем Insagram совместное фото с российско-голливудским режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Музыкант написал, что «мутит кынцо». Фотография была сделана в Мюнхене.
Ранее Бекмамбетов снял клип на песню Шнурова «Начинаем отмечать!» к фильму «Елки 5». Лидер «Ленинграда» не первый раз снимается в кино — ранее он принял участие в таких фильмах, как «День выборов», «Хардкор», «Игры мотыльков». Последней киноработой музыканта стала комедия «Я худею» с Александрой Бортич в главной роли. Фильм выйдет в прокат 8 марта.
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