Во второй сезон «Большой маленькой лжи» вернутся все главные героини

Вудли (Джейн Чэпмен), Дерн (Рената Кляйн) и Кравиц (Бонни Карлсон) присоединятся к подтвердившим свое участие ранее Риз Уизерспун (Мэдлин Маккензи) и Николь Кидман (Челси Райт).

Также свое участие в съемках подтвердила Мэрил Стрип. Она сыграет мать погибшего насильника Перри Райта (Александр Скарсгард). Во втором сезоне покажут расследование его неожиданной смерти и то, как главные героини будут справляться с новыми обстоятельствами.

Шейлин Вудли и Лора Дерн номинировались на «Эмми» и «Золотой Глобус» за лучшую роль второго плана. Последняя выиграла обе награды.

HBO анонсировали возвращение нашумевшего сериала в декабре прошлого года. Кидман и Уизерспун вновь станут его исполнительными продюсерами.

Первый сезон «Большой маленькой лжи» – экранизация романа Лиан Мориарти, второй сезон будет основываться уже на новой истории того же автора. Его съемки начнутся весной 2018 года.