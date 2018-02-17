Во второй сезон «Большой маленькой лжи» вернутся все главные героини

Шейлин Вудли, Лора Дерн и Зои Кравиц официально подтвердили свое участие во втором сезоне «Большой маленькой лжи». Сообщает Variety со ссылкой на HBO.

  • (слева направо) Лора Дерн, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Риз Уизерспун 
    Источник: Kevork Djansezian / Getty Images

Вудли (Джейн Чэпмен), Дерн (Рената Кляйн) и Кравиц (Бонни Карлсон) присоединятся к подтвердившим свое участие ранее Риз Уизерспун (Мэдлин Маккензи) и Николь Кидман (Челси Райт).

Также свое участие в съемках подтвердила Мэрил Стрип. Она сыграет мать погибшего насильника Перри Райта (Александр Скарсгард). Во втором сезоне покажут расследование его неожиданной смерти и то, как главные героини будут справляться с новыми обстоятельствами.

Шейлин Вудли и Лора Дерн номинировались на «Эмми» и «Золотой Глобус» за лучшую роль второго плана. Последняя выиграла обе награды.

HBO анонсировали возвращение нашумевшего сериала в декабре прошлого года. Кидман и Уизерспун вновь станут его исполнительными продюсерами.

Первый сезон «Большой маленькой лжи» – экранизация романа Лиан Мориарти, второй сезон будет основываться уже на новой истории того же автора. Его съемки начнутся весной 2018 года.


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