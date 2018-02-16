От «Льда» до «Призрачной нити»: коротко о главных фильмах этой недели

«Поезд на Париж» / The 15:17 to Paris

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Когда: С 15 февраля

Плодотворный режиссер Клинт Иствуд снимает чуть ли не по картине в год. На этот раз его внимание привлекла история, как три бравых американца спасают пассажиров захваченного террористами поезда.