От «Льда» до «Призрачной нити»: коротко о главных фильмах этой недели
Новая картина Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» (после участия в которой Дэниел Дэй-Льюис решил уйти из актерства), сказочный мюзикл «Лед» с Аглаей Тарасовой, Милошем Биковичем и Александром Петровым, а также фильм-торжество формы «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса – что смотреть в кино на выходных.
«Лед»
Когда: С 14 февраля
Сказка на коньках с элементами мюзикла (песнями Земфиры и Ивана Дорна) с Аглаей Тарасовой, Милошем Биковичем и Александром Петровым от режиссера-дебютанта Олега Трофима.
«Призрачная нить» / Phantom Thread
Когда: С 15 февраля
Дэниел Дэй-Льюис для подготовки к роли модельера в драме Пола Томаса Андерсона несколько месяцев работал подмастерьем главного костюмера нью-йоркского балета.
«Убийство священного оленя» / The Killing of a Sacred Deer
Когда: С 15 февраля
В фильме Йоргоса Лантимоса Колин Фаррелл и Николь Кидман разыгрывают греческую трагедию: с театральной условностью, хором, роком, возмездием и прямыми отсылками к Еврипиду.
«Язычники»
Когда: С 15 февраля
Экранизация режиссером Валерией Сурковой ее же постановки для «Театра.doc» о вернувшейся из паломничества бабушке по пьесе драматурга Анны Яблонской.
Фильм «Недруги» / Hostiles
Когда: С 15 февраля
Фильм о жестком и полном ненависти периоде в истории США: индейцы вырезают мирных фермеров, а новые жители Америки с не меньшей свирепостью расстреливали команчей.
«Поезд на Париж» / The 15:17 to Paris
Когда: С 15 февраля
Плодотворный режиссер Клинт Иствуд снимает чуть ли не по картине в год. На этот раз его внимание привлекла история, как три бравых американца спасают пассажиров захваченного террористами поезда.
«На пределе» / Aus dem Nichts
Когда: 16 февраля
В пятницу, за неделю до старта проката, картину Фатиха Акина покажут в «Авроре». Возмущенный волной неонацистских преступлений режиссер снял драму о женщине на грани нервного срыва (Диана Крюгер), чей муж и сын погибают в правоэкстремистском теракте.
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