Данила Козловский снялся в сериале BBC «МакМафия»
Данила Козловский принял участие в съемках британского криминального сериала «МакМафия» с Джеймсом Нортоном («Война и мир», «Черное зеркало») в главной роли. Российский актер опубликовал в своем Instagram снимок, на котором он веселится вместе с британским коллегой.
По сюжету выросший в Великобритании сын бывшего босса русской мафии, эмигрировавшего из России, Алекс Годман (Нортон) всеми силами старается дистанцироваться от прошлого своих родителей, которых играют Мария Шукшина и Алексей Серебряков. Всего в первом сезоне сериала BBC 8 серий, в финальной из которых и появляется герой Козловского.
Это уже не первый зарубежный проект для одного из самых востребованных российских актеров — ранее он принял участие в съемках голливудского фильма «Академия вампиров», а также сыграет ключевую роль в шестом сезоне канадо-ирландского исторического сериала «Викинги», производством которого занимается History Channel TV. Российский актер сыграет противника последователей Рагнара Лодброка — пророка Олега, известного как Вещий Олег.
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