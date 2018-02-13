Данила Козловский снялся в сериале BBC «МакМафия»

По сюжету выросший в Великобритании сын бывшего босса русской мафии, эмигрировавшего из России, Алекс Годман (Нортон) всеми силами старается дистанцироваться от прошлого своих родителей, которых играют Мария Шукшина и Алексей Серебряков. Всего в первом сезоне сериала BBC 8 серий, в финальной из которых и появляется герой Козловского.