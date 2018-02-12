«Ленфильм» будет снимать кино вместе с Минобороны

Киностудия «Ленфильм» и департамент культуры Министерства обороны РФ заключили договор и объединят усилия по популяризации героико-патриотического кинематографа, сообщает сайт Минкультуры.

Киностудия и военное ведомство будут совместно не только создавать фильмы, но и продвигать их среди военнослужащих. Помимо этого хотят оборудовать сцену Театра Российской Армии для презентации фильмов производства студии, а также для премьер, встреч с творческими коллективами и обсуждения картин.

Руководитель «Ленфильма» Эдуард Пичугин считает, что студия, выпускавшая картины в духе «Чапаева», «Максима Перепелицы», «На войне как на войне» и «Проверки на дорогах», успела накопить немалый опыт в художественном воплощении героического прошлого России.


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