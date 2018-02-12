Появилась короткометражка с Ольгой Медынич по мотивам комикса петербуржца Duran

Появилась короткометражная комедия «Раздающая» по мотивам комикса петербургского художника Duran. В фильме рассказывается о девушке, у которой есть способность раздавать Wi-Fi. По сюжету эта суперспособность появилась у девушки в результате ошибки ученых, которые должны были создать человека, способного двигать камни силой мысли. Вместо этого появилась Светлана, раздающая интернет. 

 

В фильме снялись Ольга Медынич, Александра Кузенкина и Федор Лавров. В эпизодах появляются блогеры Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский.


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