Появилась короткометражка с Ольгой Медынич по мотивам комикса петербуржца Duran

Появилась короткометражная комедия «Раздающая» по мотивам комикса петербургского художника Duran. В фильме рассказывается о девушке, у которой есть способность раздавать Wi-Fi. По сюжету эта суперспособность появилась у девушки в результате ошибки ученых, которые должны были создать человека, способного двигать камни силой мысли. Вместо этого появилась Светлана, раздающая интернет.