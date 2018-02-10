Умер актер из сериала «Карточный домик»

«Рег был добрейшим человеком, выдающимся актером, настоящим джентльменом. Выражаем соболезнования его семье», – говорится в официальном заявлении компании Netflix, которая занимается съемками «Карточного домика».

Американский продюсер и сценарист Дэвид Саймон одним из первых сообщил о смерти актера: «Это был не только прекрасный актер, но и один из самых восхитительных людей, с которыми я проводил долгие дни на съемочной площадке».

Рег Э. Кэти начал актерскую карьеру в 1984 году. Он снялся в таких фильмах как «Маска», «Семь», а также в сериалах «Прослушка», «Скорая помощь» и «Закон и порядок». Одной из послдних его крупных съемок стал сериал «Карточный домик», где он сыграл владельца кафе Freddy’s BBQ Фредди Хейса. В 2015 году за эту роль Кэти получил премию «Золотой глобус».