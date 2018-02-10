«Петротрэшъ» собирают деньги на трагикомедию о семейных ценностях и тайге
«Петротрэшъ» снимут «сентиментально-беспощадную трагикомедию» о семейных ценностях России и тайге. Они уже запустили кампанию по сбору средств на производство картины.
Премьера их предыдущей ленты «Анатомия драмы» состоялась на сайте «Собаки.ru».
В этот раз создатели фильма обещают показать «грубейшую и неприкрытую спекуляцию в угоду западного эстеблишмента на тему семейных ценностей России».
Сюжет в картине будет строится вокруг маленького Ванюши, который, устав от «тотальной нелюбви на Руси», наденет ватник и уйдет в тайгу. Тем временем, его вечно пьяные и озверелые родственники будут думать над ключевыми русскими вопросами: «Кто виноват и что делать?».
Действие в «Тайге», официальное название картины, развернется в рубленной избе, когда за окном начнется настоящий таежный ураган. Единственной надеждой на выживание у мальчика будет охотничий тесак, который ему на пятилетие подарил отец.
В качестве второстепенных героев «Петротрэшъ» соберут «отмороженных родителей, бабку-сталиниста, пьяных ментов, лютых зеков и проституток».
Деньги, собранные в рамках кампании по поддержке фильма, пойдут на его производство: костюмы, декорации, технику, художественную часть и так далее.
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