«Петротрэшъ» собирают деньги на трагикомедию о семейных ценностях и тайге

В этот раз создатели фильма обещают показать «грубейшую и неприкрытую спекуляцию в угоду западного эстеблишмента на тему семейных ценностей России».

Сюжет в картине будет строится вокруг маленького Ванюши, который, устав от «тотальной нелюбви на Руси», наденет ватник и уйдет в тайгу. Тем временем, его вечно пьяные и озверелые родственники будут думать над ключевыми русскими вопросами: «Кто виноват и что делать?».

Действие в «Тайге», официальное название картины, развернется в рубленной избе, когда за окном начнется настоящий таежный ураган. Единственной надеждой на выживание у мальчика будет охотничий тесак, который ему на пятилетие подарил отец.

В качестве второстепенных героев «Петротрэшъ» соберут «отмороженных родителей, бабку-сталиниста, пьяных ментов, лютых зеков и проституток».

Деньги, собранные в рамках кампании по поддержке фильма, пойдут на его производство: костюмы, декорации, технику, художественную часть и так далее.