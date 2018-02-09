От Вуди Аллена до БДСМ-Золушки: коротко о главных фильмах недели
Новая картина Вуди Аллена (с лучше ролью Кейт Уинслет за долгое время), завершение франшизы «Пятьдесят оттенков», а также «Убийство священного оленя» и «Призрачная нить» за несколько дней до проката – что смотреть в кино на выходных.
«Колесо чудес» / Wonder Wheel
Когда: С 8 февраля
В картине — оммаже 1950-м Вуди Аллен прокручивает вместе с Кейт Уинслет, Джастином Тимберлейком и Джеймсом Белуши все излюбленные темы: преступление и наказание, разум и чувства, расплата и безнаказанность.
«Пятьдесят оттенков свободы» / Fifty Shades Freed
Когда: С 8 февраля
В завершающей части трилогии о БДСМ-Золушке расскажут о том, что случается после «они поженились и жили долго и счастливо».
«Охота на воров» / Den of Thieves
Когда: С 8 февраля
Бодрый боевик с Джерардом Батлером (ради роли он поправился на 15 килограммов) и рэпером Фифти Сентом.
«12 мелодий любви» / Chacun sa vie
Когда: С 8 февраля
Автор «Мужчины и женщины» Клод Лелуш снял комедию (с элементами мюзикла) о поиске и обретении чувств с французскими звездами – от Жана Дюжардена до Кристофера Ламберта.
«Место встречи» / The Place
Когда: С 8 февраля
Режиссер «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе вновь рассуждает о природе человека.
Спецпоказ фильмов Григория Козинцева
Когда: 10,11 февраля
В рамках проекта «Синематека: Искусство кино» в «Родине» покажут отреставрированные версии фильмов Григория Козинцева – «Гамлета» и «Короля Лира».
Спецпоказ «Призрачная нить» / Phantom Thread
Когда: 10,11 февраля
Почти за неделю до проката драму Пола Томаса Андерсона покажут в «Авроре». Дэниел Дэй-Льюис для подготовки к роли модельера в ней несколько месяцев работал подмастерьем главного костюмера нью-йоркского балета.
Спецпоказ «Убийство священного оленя» / The Killing of a Sacred Deer
Когда: 10,11 февраля
В радикальном фильме автора «Клыка» и «Лобстера» Йоргоса Лантимоса (видимо, вспомнившего свои корни) Колин Фаррелл и Николь Кидман разыгрывают греческую трагедию. Его покажут почти за неделю до проката в «Авроре».
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