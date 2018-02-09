От Вуди Аллена до БДСМ-Золушки: коротко о главных фильмах недели

Новая картина Вуди Аллена (с лучше ролью Кейт Уинслет за долгое время), завершение франшизы «Пятьдесят оттенков», а также «Убийство священного оленя» и «Призрачная нить» за несколько дней до проката – что смотреть в кино на выходных.

«Колесо чудес» / Wonder Wheel

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Когда: С 8 февраля

В картине — оммаже 1950-м Вуди Аллен прокручивает вместе с Кейт Уинслет, Джастином Тимберлейком и Джеймсом Белуши все излюбленные темы: преступление и наказание, разум и чувства, расплата и безнаказанность.

«Пятьдесят оттенков свободы» / Fifty Shades Freed

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Когда: С 8 февраля

В завершающей части трилогии о БДСМ-Золушке расскажут о том, что случается после «они поженились и жили долго и счастливо».

«Охота на воров» / Den of Thieves

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Когда: С 8 февраля

Бодрый боевик с Джерардом Батлером (ради роли он поправился на 15 килограммов) и рэпером Фифти Сентом.

«12 мелодий любви» / Chacun sa vie

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Когда: С 8 февраля

Автор «Мужчины и женщины» Клод Лелуш снял комедию (с элементами мюзикла) о поиске и обретении чувств с французскими звездами – от Жана Дюжардена до Кристофера Ламберта.

«Место встречи» / The Place

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Когда: С 8 февраля

Режиссер «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе вновь рассуждает о природе человека.

Спецпоказ фильмов Григория Козинцева

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Когда: 10,11 февраля

В рамках проекта «Синематека: Искусство кино» в «Родине» покажут отреставрированные версии фильмов Григория Козинцева – «Гамлета» и «Короля Лира».

Спецпоказ «Призрачная нить» / Phantom Thread

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Когда: 10,11 февраля

Почти за неделю до проката драму Пола Томаса Андерсона покажут в «Авроре». Дэниел Дэй-Льюис для подготовки к роли модельера в ней несколько месяцев работал подмастерьем главного костюмера нью-йоркского балета.

Спецпоказ «Убийство священного оленя» / The Killing of a Sacred Deer

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Когда: 10,11 февраля

В радикальном фильме автора «Клыка» и «Лобстера» Йоргоса Лантимоса (видимо, вспомнившего свои корни) Колин Фаррелл и Николь Кидман разыгрывают греческую трагедию. Его покажут почти за неделю до проката в «Авроре».

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