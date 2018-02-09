От Вуди Аллена до БДСМ-Золушки: коротко о главных фильмах недели

Новая картина Вуди Аллена (с лучше ролью Кейт Уинслет за долгое время), завершение франшизы «Пятьдесят оттенков», а также «Убийство священного оленя» и «Призрачная нить» за несколько дней до проката – что смотреть в кино на выходных.