«Болеем за него всем сердцем»: Изабель Юппер записала видео в поддержку Кирилла Серебренникова

Ролик актриса решила записать в связи с выходом в прокат двух фильмов с ее участием (режиссера Михаэля Ханеке) - «Хэппи-энд» и «Пианистка» 2001 года.

В видеообращении Юппер передала привет Серебренникову и сказала, что болеет за него всем сердцем. До этого актриса посвятила российскому режиссеру свою речь на церемонии вручения премии «Мольер» (тогда она попросила президента РФ оставить Серебренникова «в покое»).

Кирилл Серебренников был арестован и помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. 16 января Басманный суд Москвы продлил арест режиссера Кирилла Серебренникова до 19 апреля.