Сборы «Движения вверх» превысили 2,5 млрд рублей
Кассовые сборы спортивной драмы «Движение вверх» в этот уикенд составили 2,562 млрд рублей. Данные о сборах картины Антона Мегердичева опубликованы на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
На этой неделе «Движение вверх» по сборам в России и СНГ побило рекорд фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». По итогам четвертой недели проката «Движение вверх» побило рекорд фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Сборы в России и СНГ у отечественного фильма составили 2373,1 млн рублей, тогда как у «Аватара» сборы были равны 2323,1 млн рублей.
Рекорд проката среди российских картин фильм Мегердичева побил 14 января, когда обошел фэнтези-сказку «Последний богатырь».
Напомним, «Движение вверх» – спортивная драма о событиях Олимпиады 1972 года в Мюнхене, когда сборная СССР по баскетболу обыграла команду из США.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.