Сборы «Движения вверх» превысили 2,5 млрд рублей

На этой неделе «Движение вверх» по сборам в России и СНГ побило рекорд фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». По итогам четвертой недели проката «Движение вверх» побило рекорд фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Сборы в России и СНГ у отечественного фильма составили 2373,1 млн рублей, тогда как у «Аватара» сборы были равны 2323,1 млн рублей.

Рекорд проката среди российских картин фильм Мегердичева побил 14 января, когда обошел фэнтези-сказку «Последний богатырь».

Напомним, «Движение вверх» – спортивная драма о событиях Олимпиады 1972 года в Мюнхене, когда сборная СССР по баскетболу обыграла команду из США.