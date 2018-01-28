Мейси Уильямс уточнила дату выхода нового сезона «Игры престолов»
Восьмой сезон «Игры престолов» покажут в апреле 2019 года, рассказала британская актриса Месси Уильямс. В сериале она исполнила роль Арьи Старк.
Съемочная команда закончит работу в декабре 2018 года, однако на пост-продакшн сериала потребуется почти четыре месяца.
Как отметила Уильямс в последнем интервью: «Очень много всего вошло в финальную версию. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне. Мы должны сделать этот последний сезон на пределе наших возможностей ради нашей аудитории и фанатов».
В начале января появилась официальная информация от телеканала HBO, что премьера нового сезона «Игры престолов» не запланирована в 2018 году.
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