Мейси Уильямс уточнила дату выхода нового сезона «Игры престолов»

Съемочная команда закончит работу в декабре 2018 года, однако на пост-продакшн сериала потребуется почти четыре месяца.

Как отметила Уильямс в последнем интервью: «Очень много всего вошло в финальную версию. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне. Мы должны сделать этот последний сезон на пределе наших возможностей ради нашей аудитории и фанатов».

В начале января появилась официальная информация от телеканала HBO, что премьера нового сезона «Игры престолов» не запланирована в 2018 году.