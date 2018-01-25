Российский режиссер нарисовал мультфильм о волшебном Петербурге и его музыкантах

Режиссер-мультипликатор Иван Максимов снял анимационный фильм о Петербурге и его музыкантах «Дивергенция D». Об этом написал художественный руководитель камерного оркестра «Дивертисмент» Илья Иофф на своей странице в Facebook. Максимов позаимствовал образы главных героев у его музыкантов. 

 

 

В мультфильме показан дождливый Петербург, его улицы, здания, мосты и набережные, по которым гуляют слоны и фантастические существа. 

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