Российский режиссер нарисовал мультфильм о волшебном Петербурге и его музыкантах

Режиссер-мультипликатор Иван Максимов снял анимационный фильм о Петербурге и его музыкантах «Дивергенция D». Об этом написал художественный руководитель камерного оркестра «Дивертисмент» Илья Иофф на своей странице в Facebook. Максимов позаимствовал образы главных героев у его музыкантов.