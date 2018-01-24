Режиссер «Смерти Сталина» прокомментировал отмену российского проката комедии
Режиссер фильма «Смерть Сталина» прокомментировал решение Минкульта отозвать прокатное удостоверение.
«Все русские, которым мы на данный момент показали фильм, включая российских журналистов, рассказали, что он им понравился и что они его оценили. Они сказали две вещи: фильм — смешной, но правдивый. Я все еще уверен, что мы сможем добиться его показа в кинотеатрах», — рассказал режиссер Армандо Иануччи The Guardian.
Напомним, Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», который должен был выйти в России 25 января. До этого премьеру картины предлагали перенести на лето, так как она совпадала с 75-й годовщиной окончания Сталинградской битвы.
Что не так со «Смертью Сталина» специально для «Собака.ru» объяснил историк Борис Кипнис.
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