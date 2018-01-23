В России отменили прокат фильма «Смерть Сталина»

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», который должен был выйти в России 25 января, сообщает ТАСС.

Ранее Общественный совет при министерстве культуры счёл картину «Смерть Сталина» на предварительном просмотре оскорбительной и решил добиваться переноса премьеры.

Запланированная на 25 января премьера «Смерти Сталина» совпадает с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы, поэтому чиновники предложили перенести ее на лето. Пожигайло также заметил, что выход «Смерти Сталина» нежелателен в преддверии выборов президента.

В свою очередь компания-прокатчик фильма «Вольга» подтвердила «Фонтанке» информацию о том, что картина получила прокатное удостоверение. «Комментировать особенно нечего. Всё, что мы можем — предоставить скан оригинала прокатного удостоверения, выданного Министерством культуры 17 января», — подчеркнула пресс-секретарь «Вольги» Ольга Лотоцкая.