UPD: Премьеру «Смерти Сталина» хотят перенести на лето из-за годовщины Сталинградской битвы

Общественный совет при министерстве культуры счёл картину «Смерть Сталина» на предварительном просмотре оскорбительной и намерен добиваться переноса премьеры. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на одного из членов совета Павла Пожигайло.

Запланированная на 25 января премьера совпадает с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы, поэтому чиновники предложили перенести ее на лето. Пожигайло также заметил, что выход «Смерти Сталина» нежелателен в преддверии выборов президента.

По мнению Пожигайло в картине также есть признаки нарушения российского законодательства. Но замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что картина уже проверена и никаких нарушений нет.

Ранее фильм «Приключения Паддингтона–2» оказался в центре скандала 17 января. Министерство культуры за день до премьеры перенесло её на две недели. По сведениям «Коммерсанта», это было сделано для того, чтобы поддержать в прокате отечественные блокбастеры, в частности, «Движение вверх». В ответ Ассоциация кинопрокатчиков России опубликовала письмо, в котором обвинило Минкультуры во вмешательстве в деятельность кинотеатров. В итоге Минкульт назвал незаконной продажу билетов на «Приключения Паддингтона–2». Решение ведомства также поддержали Федор Бонарчук и 20th Century Fox.