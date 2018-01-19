Коротко: «Медвежонок Паддингтон», «Форма воды» и другие фильмы на выходные
Картина про вежливого медвежонка Паддингтона, «Форма воды» дель Торо, «Карп отмороженный» с Нееловой и Фрейндлих – и еще 5 фильмов в российском прокате.
Фильм «Форма воды» / The Shape of Water
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История любви немой уборщицы и человека-амфибии от мрачного сказочника Гильермо дель Торо, получившего "Золотой Глобус" за его режиссуру.
«Приключения Паддингтона 2» / Paddington 2
Трейлер здесь
Многострадальный британский медвежонок все же выходит в российский прокат. Правда, с воскресенья, а не четверга.
Фильм «Темные времена» / Darkest Hour
Трейлер здесь
За роль Уинстона Черчилля в байопике Джо Райта Гари Олдман уже получил «Золотой глобус» как лучший актер и, скорее всего, повторит успех на премии «Оскар».
«Пианистка» / La Pianiste
Трейлер здесь
Фильм Михаэля Ханеке 2001 года по мотивам романа Эльфриды Елинек с Изабель Юппер, Бенуа Мажимелем и Анни Жирардо снова в прокате, но, к сожалению, ограниченном.
Фильм «Карп отмороженный»
Трейлер здесь
Трагикомедия с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым о детях, забывающих о своих родителях.
Фильм «Мешок без дна»
Трейлер здесь
Полный метафор и цитат фильм тонкого эстета и художника, автора «Вокальных параллелей» Рустама Хамдамова.
Фильм «Астрал 4: Последний ключ» / Insidious: The Last Key
Трейлер здесь
Заключительная часть франшизы про общающуюся с мертвыми экстрасенса Элис.
«Скиф»
Трейлер здесь
Снятое в Крыму кровавое фэнтези про условных скифов и русского ратника Лютобора.
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