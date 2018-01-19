Коротко: «Медвежонок Паддингтон», «Форма воды» и другие фильмы на выходные

«Пианистка» / La Pianiste

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Фильм Михаэля Ханеке 2001 года по мотивам романа Эльфриды Елинек с Изабель Юппер, Бенуа Мажимелем и Анни Жирардо снова в прокате, но, к сожалению, ограниченном.