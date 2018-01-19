Коротко: «Медвежонок Паддингтон», «Форма воды» и другие фильмы на выходные

Картина про вежливого медвежонка Паддингтона, «Форма воды» дель Торо, «Карп отмороженный» с Нееловой и Фрейндлих – и еще 5 фильмов в российском прокате. 

Фильм «Форма воды» / The Shape of Water

Трейлер здесь

История любви немой уборщицы и человека-амфибии от мрачного сказочника Гильермо дель Торо, получившего "Золотой Глобус" за его режиссуру.

«Приключения Паддингтона 2» / Paddington 2

Трейлер здесь

Многострадальный британский медвежонок все же выходит в российский прокат. Правда, с воскресенья, а не четверга.

Фильм «Темные времена» / Darkest Hour

Трейлер здесь

За роль Уинстона Черчилля в байопике Джо Райта Гари Олдман уже получил «Золотой глобус» как лучший актер и, скорее всего, повторит успех на премии «Оскар».

«Пианистка» / La Pianiste

Трейлер здесь

Фильм Михаэля Ханеке 2001 года по мотивам романа Эльфриды Елинек с Изабель Юппер, Бенуа Мажимелем и Анни Жирардо снова в прокате, но, к сожалению, ограниченном.

Фильм «Карп отмороженный»

Трейлер здесь

Трагикомедия с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым о детях, забывающих о своих родителях.

Фильм «Мешок без дна»

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Полный метафор и цитат фильм тонкого эстета и художника, автора «Вокальных параллелей» Рустама Хамдамова.

Фильм «Астрал 4: Последний ключ» / Insidious: The Last Key

Трейлер здесь

Заключительная часть франшизы про общающуюся с мертвыми экстрасенса Элис.

«Скиф»

Трейлер здесь

Снятое в Крыму кровавое фэнтези про условных скифов и русского ратника Лютобора.

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