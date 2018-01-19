«Движение вверх» впервые в истории российского кино собрал больше 2 млрд рублей

Российский фильм «Движение вверх» впервые собрал в отечественном прокате больше 2 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Зрителями картины на сегодняшний день стали 7,5 млн человек. Предыдущий рекорд по кассовым сборам принадлежит сказочной комедии «Последний богатырь», которая собрала в прокате 1,68 млрд рублей. Также отметку в 1 млрд рублей пробили картины «Сталинград» и «Ирония судьбы. Продолжение».