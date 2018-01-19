Петербургский мультипликатор снял сериал «Три кота», который покоряет мир

Телевизионный канал группы Nickelodeon, подразделения Viacom Media Networks, начал трансляцию первого сезона русского анимационного сериала «Три кота», сообщает Regnum. В англоязычном варианте его название звучит как «Kid-E-Cats».

Режиссером «Трех котов» является петербургский мультипликатор Дмитрий Высоцкий, который также озвучивал персонажей в мультфильмах «Алёша Попович и Тугарин Змей», «Три богатыря и Шамаханская царица» и других. Художник-постановщик сериала Андрей Сикорский также является уроженцем Петербурга.

По сюжету главные герои пятиминутных историй — котята Коржик, Карамелька и Компот — сталкиваются с очень типичными для малышей задачами и ситуациями. Таким образом, сериал учит обдумывать свои действия, изучать новое, не бояться обращаться за помощью к родителям, быть добрым и т.д. Многие зрители с точки зрения визуальной составляющей сравнивают «Трех котов» с британским сериалом «Свинка Пеппа».

Мультсериал уже перевели на 36 языков для стран Юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Африки, Центральной и Восточной Европы, СНГ; в Скандинавии, Польше, Прибалтике и других странах. В адаптации для других стран принимают участие исполнительный продюсер About Premium Films Найджел Пикар и сценарист-редактор Кери Барнс, работавшие над проектами Floogals, Postman Pat, Casper's Scare School, Guess with Jess. В России «Три кота» также пользуются популярностью: количество просмотров серий на Youtube превысило 283 миллиона.