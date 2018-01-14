Фанаты «Гарри Поттера» сняли полнометражку о Волан-де-Морте
Неофициальный фильм о главном злодее «поттерианы» Волан-де-Морте сняла независимая киностудия Tryangle Films. Картина получила название «Voldemort: Origins of the Heir («Волан-де-Морт: Корни наследника») и длится почти час. У фильма также добавлены субтитры на испанском, итальянском, португальском, французском и английском языках. Посмотреть его можно на YouTube.
Сюжет фильма строится вокруг жизни Тома Реддла после выпуска из школы Хогвартс, но до того, как он стал одним из главных злодеев саги. Авторы добавили в картину новых героев, в частности наследницу Годика Гриффидора (одного из основателей Хогвартса) Гришу Маклагген, которая расследует загадочное убийство богатой волшебницы Хепзибы Смит.
«Что заставило Тома Реддла стать Волан-де-Мортом? Что произошло в Хогвартсве в те годы, когда он вернулся? В книгах есть несколько подсказок, которые не были вставлены в фильмы, но все равно много осталось неизвестным. Мы хотим рассказать о Темном Лорде до появления Гарри Поттера», – отмечают на своем официальном сайте создатели фильма.
«Волан-де-Морт: Корни наследника» снимали с 2016 года, а деньги на него пожертвовали фанаты «Гарри Поттера». Создателям картины также удалось договориться со студией Warner Bros., которая владеет правами на франшизу – компания дала официальное разрешение на съемки фильма.
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