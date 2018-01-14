Фанаты «Гарри Поттера» сняли полнометражку о Волан-де-Морте

Сюжет фильма строится вокруг жизни Тома Реддла после выпуска из школы Хогвартс, но до того, как он стал одним из главных злодеев саги. Авторы добавили в картину новых героев, в частности наследницу Годика Гриффидора (одного из основателей Хогвартса) Гришу Маклагген, которая расследует загадочное убийство богатой волшебницы Хепзибы Смит.

«Что заставило Тома Реддла стать Волан-де-Мортом? Что произошло в Хогвартсве в те годы, когда он вернулся? В книгах есть несколько подсказок, которые не были вставлены в фильмы, но все равно много осталось неизвестным. Мы хотим рассказать о Темном Лорде до появления Гарри Поттера», – отмечают на своем официальном сайте создатели фильма.

«Волан-де-Морт: Корни наследника» снимали с 2016 года, а деньги на него пожертвовали фанаты «Гарри Поттера». Создателям картины также удалось договориться со студией Warner Bros., которая владеет правами на франшизу – компания дала официальное разрешение на съемки фильма.