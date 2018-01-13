Леонардо ДиКаприо сыграет главную роль в новом фильме Тарантино

Как отмечают источники, которые уже прочитали сценарий нового фильма Тарантино, ДиКаприо сыграет стареющего телевизионного актера, который пытается попасть в кинобизнес после одного удачного сериала. Тем же занимается и его дублер-помощник.

Кроме ДиКаприо на главную мужскую роль Тарантино рассматривал Тома Круза и Брэда Питта, однако остановил свой выбор на Леонардо, так как уже работал с ним над картиной «Джанго освобожденный».

Действие пока еще безымянной картины развернется в Лос-Анджелесе конца 1960-х – начала 1970-х годов. События в картине также будут связаны с историей секты Чарльза Мэнсона.В 1969 году в Лос-Анджелесе орудовала его секта «Семья» – её участники совершили ряд убийств, в том числе и голливудской актрисы Шэрон Тейт.

Как отмечают источники, роль жертвы Мэнсона Тарантино хочет предложить Марго Робби. В феврале в российский прокат выходит байопик «Тоня против всех», в котором Робби сыграла главную роль.

Кроме этого Тарантино хочет предложить участие в фильме и Аль Пачино.

Вторым продюсером картины станет Дэвид Хейман, известный работой над фильмами о «Гарри Поттере».

В августе появилась информация, что Леонардо ДиКаприо также снимается в байопике о жизни художника Леонардо Да Винчи.