Хелен Миррен сыграет Екатерину II в сериале HBO

Британская оскароносная актриса Хелен Миррен сыграет российскую императрицу Екатерину II в четырехсерийной драме HBO, сообщает Daily Mail.

Режиссером сериала станет Филип Мартин, известный по фильму «Хокинг». Съемки пройдут в конце 2018-начале 2019 года во дворцах Петербурга и Царского Села.

Хелен Миррен известна по ролям английских королев Шарлотты (в «Безумии короля Георга»), Елизаветы I (в одноименном мини-сериале) и Елизаветы II (в фильме «Королева»). Она наполовину русская: ее отец — Василий Петрович Миронов, а дед — аристократ Петр Миронов — владел имением в районе Смоленской губернии. После революции ее предки бежали в Англию.