На главной странице «Яндекса» появились бесплатные фильмы и сериалы

Сервис «Яндекс» добавил на главную страницу поиска фильмы и сериалы. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию видеосервисов компании Ольгу Филипук, «Яндекс» закупил лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов.

В коллекции на данный момент самые востребованные ленты, далее компания планирует расширять библиотеку. Сейчас пользователи сети могут посмотреть такие фильмы, как «Ла-Ла Лэнд», «Время первых» и «Омерзительная восьмёрка».

Филипук также добавила, что компания не отказывалась от платной подписки, её могут запустить в «ближайшее время», но дальнейшие подробности об этом пока не раскрывает.