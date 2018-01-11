Не только «Брат». Тест по культовым фильмам 1990-х

В постперестроечное время процветало «кооперативное» кино, бывшие советские студии-мейджоры бывших же советских республик с трудом выживали (а кто-то – и не смог). Зато в подобие проката выходили настоящие хиты: «Страна глухих» (в этом году ленте 20 лет), «Ширли-Мырли», «Мама» – комедийные и драматические попытки отрефлексировать сложное настоящее и недавнее прошлое. Пройдите наш тест, чтобы узнать, помните ли вы ключевые фильмы 1990-х.