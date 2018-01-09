От «Смерти Сталина» до дель Торо: 15 лучших фильмов января
Новая картина классика магического реализма Гильермо дель Торо «Форма воды», байопик о Черчилле с Гари Олдманом «Темные времена» и трагикомедия с Мариной Нееловой и Алисой Фрейндлих «Карп отмороженный» – мы выбрали лучшие ленты для просмотра холодными зимними вечерами.
«Праздничный переполох» / Le sens de la fête
Когда: С 1 января
Трейлер здесь
Авторы французского хита «1+1» Эрик Толедано и Оливье Накаш сняли очаровательную комедию про организатора свадеб Макса – он устраивает очередную церемонию в замке 17 века, но все идет не по плану: жених требует слишком многого, на кухне ломается холодильник, а из-за перегрузок в электросети все время выбивает пробки. На русском языке, среди прочих, картину дублировали Александр Паль и звезда Мастерской Петра Фоменко – Амбарцум Кабанян.
«Величайший шоумен» / The Greatest Showman
Когда: С 4 января
Трейлер здесь
Духоподъемный фильм с песнями и танцами от дебютанта Майкла Грэйси с Хью Джекманом, Мишель Уильямс и Заком Эфроном о Финеасе Тэйлоре Барнуме — скандальном антрепренере и родоначальнике шоу-бизнеса, который организовал в XIX веке один из самых популярных бродячих цирков.
«Последний портрет» / Final Portrait
Когда: С 11 января
Трейлер здесь
В утонченном, как скульптуры самого Джакометти, байопике о швейцарском художнике настоящая звезда не невротический дуэт Джеффри Раша и Арми Хаммера и даже не режиссер Стэнли Туччи, а скрупулезно воссоздавший атмосферу мастерской на Монпарнасе оформитель Джеймс Мерифилд.
«Кто наш папа, чувак?» / Father Figures
Когда: С 11 января
Трейлер здесь
Комедийное роуд-муви от автора «Мальчишника в Вегасе» Лоуренса Шера с Оуэном Уилсоном, Эдом Хелмсом, а также звездным десантом постарше – Кристофером Уокеном, Дж.К. Симмонсом и Гленн Клоуз. Братья Питер и Кайл Рейнольдсы узнают, что мать их обманывала долгие годы. По ее словам, их отец умер много лет назад от рака, но на самом деле она даже точно не знает, кто он.
«Бахубали: Рождение легенды» / Bahubali 2: The Conclusion
Когда: С 11 января
Трейлер здесь
Сиквел болливудского блокбастера в лучших индийских традициях: с песнями, танцами и обретением давно потерянных родственников. Во второй части Бахубали узнает историю свержения своего отца-правителя и попытается вернуть законный трон. Красочная сказка от режиссера-визионера С.С. Раджамули стала самым кассовым фильмом Индии в прошлом году.
«Большая игра» / Molly's Game
Когда: С 11 января
Трейлер здесь
На главную роль в режиссерском дебюте легендарного сценариста и продюсера Аарона Соркина Джессику Честейн утвердила ее прототип – Молли Блум, создательница многомиллионной подпольной покерной империи.
«Форма воды» / The Shape of Water
Когда: С 18 января
Трейлер здесь
История любви немой уборщицы и человека-амфибии от мрачного сказочника Гильермо дель Торо. Картина получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, два «Золотых глобуса» (за режиссуру и саундтрек) и, кажется, имеет все шансы также успешно выступить на «Оскаре».
«Астрал 4: Последний ключ» / Insidious: The Last Key
Когда: С 18 января
Трейлер здесь
Заключительная часть франшизы про общающуюся с мертвыми экстрасенса Элис. На этот раз сущности из потустороннего мира проберутся в дом, когда-то принадлежавший ее семье.
«Темные времена» / Darkest Hour
Когда: С 18 января
Трейлер здесь
За роль Уинстона Черчилля в байопике Джо Райта Гари Олдман уже получил «Золотой глобус» как лучший актер и, скорее всего, повторит успех на премии «Оскар». Картина рассказывает о поворотном волевом решении британского премьер-министра – несмотря на давление, он отказывается сотрудничать с Адольфом Гитлером и нацистской Германией.
«Приключения Паддингтона 2» / Paddington 2
Когда: С 18 января
Трейлер здесь
Сиквел о самом британском и вежливом медвежонке. На этот раз Паддингтон находит в антикварном магазине увлекательную старинную книгу. Пока он пытается накопить средства, чтобы купить издание, фолиант кто-то похищает, а сам медвежонок оказывается втянут в «аферу века».
«Карп отмороженный»
Когда: С 18 января
Трейлер здесь
Трагикомедия с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым о детях, забывающих о своих родителях. Чтобы не отвлекать занятого сына, пожилая Елена Михайловна (Неелова), узнав о смертельном диагнозе, при жизни планирует похороны, справляет поминки и уговаривает соседку (Фрейндлих) помочь ей отправиться на тот свет.
«Мешок без дна»
Когда: С 18 января
Трейлер здесь
Созданный по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще» полный метафор и цитата фильм тонкого эстета и художника Рустама Хамдамова (автора «Вокальных параллелей»). Действие картины происходит во время правления Александра II. Одна из фрейлин рассказывает сказку, которая происходит в 13 веке и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу.
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» / Maze Runner: The Death Cure
Когда: С 25 января
Трейлер здесь
В продолжении янг-эдалт фильма Уэса Болла Томас (Дилан О’Брайен) возглавляет отряд выживших глейдеров, которые вновь проникнут в Последний город – смертоносный лабиринт. Выход фильма на экраны был запланирован на февраль прошлого года, но прокат передвинули на январь 2018-го из-за серьезной травмы О`Брайена.
«Смерть Сталина» / The Death of Stalin
Когда: С 25 января
Трейлер здесь
Хотя комедию Армандо Ианнуччи с Ольгой Куриленко, Стивом Бушеми и Джейсоном Айзексом проверял общественный совет при Минкульте, картина все же выходит в прокат. Ее действие разворачивается 5 марта 1953 года. Умирает Сталин, и в СССР начинается гонка за вакантное место вождя.
«Хэппи-энд» / Happy End
Когда: С 25 января
Трейлер здесь
Новая картина (и это комедия!) австрийского классика, автора «Пианистки», «Любви» и «Забавных игр» Михаэля Ханеке с Изабель Юппер и Жан-Луи Трентиньяном и Матьё Кассовицем. В буржуазной семье об искренности и проявлении чувств не забыли только двое – тринадцатилетняя Ева и ее дедушка Жорж.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.